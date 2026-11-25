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25.11.2026 06:37:00
Danaos: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Danaos hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 9.64 USD, nach 7.11 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.04 Prozent auf 284.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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