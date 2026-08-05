Danaos: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Danaos präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Danaos 7.12 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Danaos 274.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 262.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch