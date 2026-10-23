Danaher stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Danaher hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1.75 USD gegenüber 1.27 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Danaher hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.55 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch