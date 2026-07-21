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21.07.2026 17:15:30

Danaher Slides 13% Despite Higher Q2 Earnings, Revenue And Full-Year Outlook

Danaher
138.70 CHF -15.27%
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(RTTNews) - Danaher Corporation (DHR) shares fell $27.13, or 13.49 percent, to $173.98 on Tuesday, despite the life sciences and diagnostics company reporting higher second-quarter earnings and revenue while reaffirming growth expectations for the year.

The stock opened at $168.84 and traded between $165.95 and $178.58 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $160.93 to $242.80. Trading volume reached 10.37 million shares, compared with an average daily volume of 4.63 million shares.

Second-quarter net earnings increased to $870 million, or $1.23 per share, from $555 million, or $0.77 per share, a year earlier. Revenue rose 5.5 percent to $6.265 billion from $5.936 billion last year. Danaher expects third-quarter revenue growth of 2 percent to 3 percent, full-year adjusted EPS of $8.45 to $8.60, and full-year revenue growth of 3 percent to 4 percent.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’809.31 19.66 SMJBFU
Short 15’132.80 13.71 S3CBNU
Short 15’687.27 8.85 S4VBLU
SMI-Kurs: 14’265.25 21.07.2026 17:00:38
Long 13’656.17 19.80 SCB0YU
Long 13’325.86 13.58 S1B77U
Long 12’767.52 8.91 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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