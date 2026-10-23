Danaher legte Quartalsergebnis vor

Danaher hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 48.61 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31.25 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9’829.89 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8’041.54 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch