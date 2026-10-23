Danaher: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Danaher hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.09 Prozent auf 33.67 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32.98 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch