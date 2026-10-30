Dana: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dana hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dana noch ein Gewinn pro Aktie von 0.640 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.31 Prozent auf 2.04 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch