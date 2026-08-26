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26.08.2026 06:37:00
Dan Hotels zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dan Hotels äusserte sich am 23.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 ILS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.060 ILS je Aktie erzielt worden.
Dan Hotels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 418.9 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 378.2 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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