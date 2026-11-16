Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte

Im Nachgang der New Yorker Nasdaq, die am Freitag nachgegeben hatte, fielen zum Wochenauftakt auch die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea mit kräftigen Verlusten auf. Experten sprechen von einem spürbaren "Technologie-Kater".

Der südkoreanische Leitindex Kospi fiel um 3,6 Prozent zurück und der ebenfalls technologielastige Nikkei-Index in Tokio verlor 2,4 Prozent. Auffällig gross waren die Abgaben in Südkorea etwa beim Speicherchip-Produzenten SK Hynix (-7,9%) oder dem breit aufgestellten Technologiekonzern Samsung Electronics (-4,5%).

Die Tech-Schwäche schlägt auf Sektorvertreter in der Schweiz durch, wenn auch nur in beschränktem Umfang. Bei den Blue Chips verlieren ABB via SIX 0,29 Prozent auf 69,76 Franken und VAT Group 0,64 Prozent auf 530 Franken. Deutlichere Einbussen verzeichnen im breiten Markt Inficon mit -0,13 Prozent auf 158 Franken. Comet sinkt um 1,37 Prozent auf 302,60 Franken während AMS-Osram 3,8 Prozent auf 14,67 Franken verliert.

Diese Woche steht die Technologiebranche einmal mehr unter erhöhter Beobachtung. So wird mit grosser Spannung auf den Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic geschaut. "Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein", glaubt ein Experte.

Zugleich sorgt die Situation beim Chip-Giganten NVIDIA weiter für Unsicherheit. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.

"Durch die Absetzung von Huang steht nun noch mehr auf dem Spiel", so ein Experte. Marktteilnehmer müssten nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens einordnen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel, der durch das Ausscheiden ausgelöst werden könnte. Verbündete von Huang arbeiten laut der "Financial Times" an Plänen für seine Rückkehr.

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Zürich/Seoul/New York (awp international)