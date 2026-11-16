|Sektorschwäche
|
16.11.2026 11:22:36
Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte
Aktien aus dem europäischen Chip- und KI-Sektor folgen am Montag der internationalen Schwäche.
Der südkoreanische Leitindex Kospi fiel um 3,6 Prozent zurück und der ebenfalls technologielastige Nikkei-Index in Tokio verlor 2,4 Prozent. Auffällig gross waren die Abgaben in Südkorea etwa beim Speicherchip-Produzenten SK Hynix (-7,9%) oder dem breit aufgestellten Technologiekonzern Samsung Electronics (-4,5%).
Die Tech-Schwäche schlägt auf Sektorvertreter in der Schweiz durch, wenn auch nur in beschränktem Umfang. Bei den Blue Chips verlieren ABB via SIX 0,29 Prozent auf 69,76 Franken und VAT Group 0,64 Prozent auf 530 Franken. Deutlichere Einbussen verzeichnen im breiten Markt Inficon mit -0,13 Prozent auf 158 Franken. Comet sinkt um 1,37 Prozent auf 302,60 Franken während AMS-Osram 3,8 Prozent auf 14,67 Franken verliert.
Diese Woche steht die Technologiebranche einmal mehr unter erhöhter Beobachtung. So wird mit grosser Spannung auf den Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic geschaut. "Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein", glaubt ein Experte.
Zugleich sorgt die Situation beim Chip-Giganten NVIDIA weiter für Unsicherheit. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.
"Durch die Absetzung von Huang steht nun noch mehr auf dem Spiel", so ein Experte. Marktteilnehmer müssten nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens einordnen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel, der durch das Ausscheiden ausgelöst werden könnte. Verbündete von Huang arbeiten laut der "Financial Times" an Plänen für seine Rückkehr.
tih/ag/jha/mk/cg
Zürich/Seoul/New York (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX kaum bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich kaum verändert. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.