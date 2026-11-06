Damora Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Damora Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Damora Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.360 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch