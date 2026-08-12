Damora Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

Damora Therapeutics gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.39 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2.600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch