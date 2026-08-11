Damodar Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Damodar Industries präsentierte am 08.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.53 Milliarden INR gegenüber 1.03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch