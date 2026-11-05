DAM Capital Advisors präsentierte Quartalsergebnisse

DAM Capital Advisors hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.92 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7.38 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 542.5 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 49.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.07 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch