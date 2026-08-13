DAM Capital Advisors: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DAM Capital Advisors hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 INR gegenüber 0.030 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat DAM Capital Advisors 299.7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 308.8 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch