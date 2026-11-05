Dallah Healthcare: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dallah Healthcare gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.58 SAR, nach 1.17 SAR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.31 Prozent auf 1.09 Milliarden SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.06 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch