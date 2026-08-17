Dalian Thermal Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dalian Thermal Power hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dalian Thermal Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.11 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.250 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Dalian Thermal Power mit einem Umsatz von insgesamt 24.0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 28.31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch