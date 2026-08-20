Dalian Rubber Plastics Machine A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dalian Rubber Plastics Machine A veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.46 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.140 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 49.05 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44.57 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch