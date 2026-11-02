Dalian Port (PDA) Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dalian Port (PDA) Company veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 HKD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Dalian Port (PDA) Company im vergangenen Quartal 3.32 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dalian Port (PDA) Company 2.99 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch