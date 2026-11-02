Dalian Port (PDA) Company präsentierte Quartalsergebnisse

Dalian Port (PDA) Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dalian Port (PDA) Company ein EPS von 0.010 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2.86 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dalian Port (PDA) Company 2.73 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch