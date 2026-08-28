|
28.08.2026 06:37:00
Dalian Bio-Chem präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dalian Bio-Chem hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde mit 0.06 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.060 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 315.9 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 300.2 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.