Dalian Bio-Chem präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dalian Bio-Chem hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde mit 0.06 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.060 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 315.9 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 300.2 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch