dAlba Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

dAlba Global hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1180.08 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1137.00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 155.59 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117.34 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch