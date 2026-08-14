dAlba Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

dAlba Global hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3048.54 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1679.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 186.86 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte dAlba Global 128.37 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch