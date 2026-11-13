Dala Energi Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dala Energi Registered hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.31 SEK, nach 2.49 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.3 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 649.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch