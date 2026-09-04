Daktronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Daktronics lud am 02.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daktronics 0.330 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 234.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 219.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch