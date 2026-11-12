Dakota Gold zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dakota Gold liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dakota Gold die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch