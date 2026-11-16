Daiyang Metal öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daiyang Metal präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 125.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 21.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17.70 Prozent auf 47.10 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57.23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch