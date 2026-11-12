Daiwabo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daiwabo lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 102.13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 95.85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 364.20 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 366.23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch