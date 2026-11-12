Daiwa Motor Transportation zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Daiwa Motor Transportation stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 26.98 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 15.68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Daiwa Motor Transportation mit einem Umsatz von insgesamt 5.28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7.24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch