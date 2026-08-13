Daiwa Motor Transportation hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Daiwa Motor Transportation präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.92 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10.070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.22 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch