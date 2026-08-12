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12.08.2026 06:37:00
Daiwa Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Daiwa Industries hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Daiwa Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27.79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29.65 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.29 Milliarden JPY – ein Plus von 1.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daiwa Industries 12.12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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