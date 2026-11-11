Daiwa Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daiwa Industries hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 25.52 JPY. Im letzten Jahr hatte Daiwa Industries einen Gewinn von 31.28 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daiwa Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.94 Milliarden JPY im Vergleich zu 13.00 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch