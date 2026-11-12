Daiwa House Industry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daiwa House Industry präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 54.02 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 49.69 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Daiwa House Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1’504.27 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1’338.80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch