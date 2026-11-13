Daiwa House Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daiwa House Industry hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.34 USD gegenüber 0.170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.45 Milliarden USD – ein Plus von 4.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daiwa House Industry 9.08 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch