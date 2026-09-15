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15.09.2026 06:37:00
DAIWA CYCLE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DAIWA CYCLE hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46.98 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAIWA CYCLE ein EPS von 58.27 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 5.39 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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