DAIWA COMPUTER zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DAIWA COMPUTER veröffentlichte am 04.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21.31 JPY. Im Vorjahresviertel hatte DAIWA COMPUTER 30.49 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 853.0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 808.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

DAIWA COMPUTER hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 56.17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 107.73 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3.24 Milliarden JPY – ein Plus von 1.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem DAIWA COMPUTER 3.20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch