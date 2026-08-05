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05.08.2026 06:37:00
Daito Woolen Spinning Weaving: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Daito Woolen Spinning Weaving hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0.860 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 898.8 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 877.4 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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