Daito Woolen Spinning Weaving gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daito Woolen Spinning Weaving hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 2.21 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daito Woolen Spinning Weaving 0.200 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daito Woolen Spinning Weaving in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.02 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch