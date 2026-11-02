Daito Trust Construction präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daito Trust Construction hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 124.15 JPY gegenüber 77.69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 508.57 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 481.30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch