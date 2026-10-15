Daito Pharmaceutical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daito Pharmaceutical lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 24.66 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daito Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 23.24 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8.59 Prozent zurück. Hier wurden 11.89 Milliarden JPY gegenüber 13.01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch