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12.08.2026 06:37:00
Daito Koun hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Daito Koun hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25.71 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daito Koun ein EPS von 18.91 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 4.83 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.49 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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