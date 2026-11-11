Daito Koun gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daito Koun präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23.44 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26.62 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Daito Koun im vergangenen Quartal 4.73 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daito Koun 4.55 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch