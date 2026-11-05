Daito Electron präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daito Electron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 97.13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daito Electron 44.24 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daito Electron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28.13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30.69 Milliarden JPY im Vergleich zu 23.95 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch