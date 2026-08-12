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12.08.2026 06:37:00
Daito Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Daito Bank hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51.53 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daito Bank 50.46 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daito Bank einen Umsatz von 3.46 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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