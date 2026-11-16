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16.11.2026 06:37:00
Daito Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Daito Bank gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Daito Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 41.30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26.02 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.22 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daito Bank einen Umsatz von 3.60 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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