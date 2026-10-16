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16.10.2026 06:37:00
DAISYO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
DAISYO lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 12.18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DAISYO ein Ergebnis je Aktie von 2.82 JPY vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.34 Prozent auf 13.15 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 18.78 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAISYO 55.88 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.01 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 53.09 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 52.56 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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