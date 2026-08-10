Daisui öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daisui lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24.12 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daisui 10.13 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 26.29 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daisui 24.15 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch