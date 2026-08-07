DAISUE CONSTRUCTION stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DAISUE CONSTRUCTION hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 139.03 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 47.54 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.79 Milliarden JPY – ein Plus von 29.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAISUE CONSTRUCTION 21.46 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch