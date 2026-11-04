Daisho stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Daisho veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 35.14 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25.47 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 7.11 Milliarden JPY gegenüber 6.81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch