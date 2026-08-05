Daisho gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daisho hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.57 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Daisho ein EPS von -11.370 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Daisho 5.91 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch