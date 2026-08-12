Daishinku gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daishinku hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Daishinku ein Ergebnis je Aktie von -13.830 JPY vermeldet.

Daishinku hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch